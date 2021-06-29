Экс-гендиректору "Спартака" Газизову отказали в переводе дела в суд общей юрисдикции

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. Ранее сообщество "Капитальные активы" подало иск в отношении "Спартака" на сумму 88,3 млн рублей. Как сообщал телеграм-канал Baza, иск компании содержал требование признать недействительным решение совета директоров клуба, согласно которому его глава Леонид Федун самостоятельно определял сумму компенсации Газизову.

"В ходатайстве представителей Газизова было отказано, суд не счел заявленные исковые требования относящимися к трудовым спорам, - сказала Завьялова. - На мой взгляд, представители Газизова его самого вводят в заблуждение, потому что то, что "Спартак" выходит со встречным иском внутри Уфы, это действительно трудовой спор, потому что для работодателя он работник. Когда акционер оспаривает действие своего органа, акционером которого он является, здесь несколько не трудовое обжалование. После того как "Капитальные активы" уточнили свой иск, наверное, требования совсем перестали быть некорпоративными и имеют исключительно корпоративный характер".

"Все, что происходит между нами, это только начало какой-то истории, которая будет иметь свое завершение, на мой взгляд, все стороны придут к Верховному суду, поэтому еще рано о чем-то говорить. На сегодняшнем заседании основной момент, думаю, был в том, что Арбитражный суд решил отказать в переводе рассмотрения иска "Капитальных активов" в суд общей юрисдикции. Данное определение процессуально обжалуется, срок короткий - 15 суток с момента изготовления. Суд огласил только резолютивную часть, поэтому посмотрим, что он отпишет в своем определении, я думаю, что они будут обжаловать", - добавила Завьялова.

Газизов в разговоре с корреспондентом ТАСС отказался от разговора на тему иска.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля 2020 года, 8 декабря он покинул этот пост. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вернулся на эту должность.