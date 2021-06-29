Сборные Испании и Швейцарии во вторник прибудут в Петербург на игру 1/4 финала Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Сборные Испании и Швейцарии во вторник прилетят в Санкт-Петербург для участия в игре 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, которая состоится в городе 2 июля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управляющей петербургским аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Сегодня, 29 июня, в Санкт-Петербург прибудут сборные Испании и Швейцарии. Сборная Испании прибудет в Санкт-Петербург рейсом из Копенгагена, сборная Швейцарии - из Бухареста", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в связи с обслуживанием сборных команд и рейсов с болельщиками в Пулково во время чемпионата Европы усилены меры безопасности и соблюдены все меры по профилактике коронавируса.

В понедельник сборная Швейцарии выиграла в 1/8 финала у действующих чемпионов мира французов в серии пенальти, отыграв отставание в два мяча (основное и дополнительное время - 3:3). Ранее в этот же день испанцы в дополнительное время обыграли хорватов со счетом 5:3.

2 июля стадион в Петербурге примет свою последнюю игру в рамках чемпионата Европы.