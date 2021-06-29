Британский велогонщик Кавендиш стал победителем четвертого этапа "Тур де Франс"

Он преодолел дистанцию 150,4 км за 3 часа 20 минут 17 секунд. Вторым финишировал француз Насер Буханни из команды Arkea-Samsic, третьим стал бельгиец Йеспер Филипсен из Alpecin-Fenix.

Российские велогонщики не принимают участие в многодневке.

В рамках пятого этапа 30 июня пройдет гонка с раздельным стартом на 27,2 км.

После четырех этапов в общем зачете лидирует нидерландец Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix (16:19.10), вторым идет француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick Step, который отстает на восемь секунд, третьим - эквадорец Ричард Карапас (+0.31), выступающий за Ineos Grenadiers.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал словенец Тадей Погачар.