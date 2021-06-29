В Дагестане презентовали футбольный клуб "Динамо"

МАХАЧКАЛА, 29 июня. /ТАСС/. Презентация футбольного клуба "Динамо" состоялась во вторник в Махачкале в Музее спортивной славы Дагестана. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

"Сегодня в Музее спортивной славы Дагестана состоялась презентация ФК "Динамо". Это новое название ФК "Махачкала", последние несколько лет игравшего в третьем по силе футбольном дивизионе России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решение о возрождении "Динамо" инициировано руководством Дагестана и лично Сергеем Меликовым.

"Основная задача, которая будет стоять перед командой, - вернуть былую славу и, конечно же, интерес дагестанцев к футболу. В презентации клуба приняли участие вице-премьер Муслим Телякавов, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев, министр спорта региона Сажид Сажидов, его заместитель известный в прошлом футболист Будун Будунов, а также легенды махачкалинского "Динамо", игравшие за команду в советское время", - добавил представитель Минспорта.

Он уточнил, что ранее между Республикой Дагестан, Минспортом России, Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Дагестана было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого поставлена задача в ближайшие несколько лет значительно поднять уровень не только профессионального, но и массового футбола. Как рассказал представитель Минспорта Дагестана, начаты переговоры с центральном советом "Динамо" о реконструкции в Махачкале республиканского стадиона "Динамо".

Махачкалинское "Динамо" было основано в 1927 году. Клуб является обладателем Кубка РСФСР 1967 года, восьмикратным чемпионом Дагестана. Команда была расформирована 2007 году.