Шеф, задачи и знаменосцы. Россия узнала численный состав команды на Игры в Токио

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав команды на Игры в Токио. В него вошли 335 спортсменов, однако список не окончательный, его еще могут пополнить баскетболисты, которые сейчас участвуют в квалификационном турнире.
Также не исключены замены по причине проблем со здоровьем, в том числе вызванных новой коронавирусной инфекцией. Окончательная заявка должна быть подана до 5 июля, за 18 дней до церемонии открытия Игр. По этой причине ОКР пока не публикует состав, в нем еще возможны изменения.
Предварительный состав был утвержден исполкомом ОКР во вторник. По сравнению с предыдущими летними Играми, которые прошили в 2016 году в Рио-де-Жанейро, численный состав российской команды увеличился на 50 спортсменов. "Будем надеяться, что заключительный этап подготовки пройдет в спокойной обстановке с учетом мер, которые предпринимаются на спортивно-тренировочных базах Минспорта, - сказал глава ОКР Станислав Поздняков. - Надеемся, избежим случаев заболеваний в команде. Надеюсь, наши спортсмены добьются самого главного, воплотят свою олимпийскую мечту".
На Олимпийских играх 2016 года российская делегация насчитывала 285 россиян, причем изначально планировалось участие 387 спортсменов, однако состав был сокращен из-за допинговых скандалов. На Играх 1996 года сборную России представляли 408 спортсменов, в 2000 году - 435, в 2004-м - 456, в 2008-м - 467, в 2012 году - 436.
Попасть в призы
Руководство ОКР считает, что на предстоящих Играх команде по силам превзойти предыдущий результат и попасть в тройку в общекомандном зачете. "На прошлых Играх команда заняла четвертое место в общекомандном зачете, сейчас мы ожидаем повышения в табели о рангах, чтобы команда попала в число призеров в неофициальном командном зачете", - сказал Поздняков.
"Мы ведем статистический учет результатов выступления наших спортсменов на чемпионатах мира. К сожалению, получаемые нами данные несколько не полны в связи с тем, что в прошедшем сезоне чемпионаты по многим вида спорта были отменены. Наша информационная база - результаты 2018, 2019 и частично 2020 годов. В этой связи результаты, которые мы видим, позволяют нам рассчитывать на третье общекомандное место, с общим набором медалей порядка 50", - добавил он.
Шефом миссии российской делегации на Играх в Токио назначен директор главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.
Пара знаменосцев
Знаменосцами команде рекомендовано утвердить олимпийских чемпионов Максима Михайлова (волейбол) и Софью Великую (фехтование). На Играх в Токио впервые у каждой команды будет по два знаменосца - мужчина и женщина, что отражает стремление Международного олимпийского комитета к гендерному равенству на Играх.
Знаменосцем российской команды на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро был волейболист Сергей Тетюхин, в 2012 году в Лондоне - теннисистка Мария Шарапова, в 2008 году в Пекине - баскетболист Андрей Кириленко.
Олимпиада в Токио пройдет в условиях серьезных ограничений, вызванных пандемией. Спортсмены будут заезжать в Олимпийскую деревню не раньше, чем за пять дней до начала соревнований, и покидать ее вскоре после их окончания. Чтобы предотвратить вспышку коронавируса МОК настоятельно рекомендовал всем делегациям пройти процедуру вакцинации. Организация ожидает, что 80% спортсменов на Играх будут привитыми от коронавируса.
В российской команде уже привилась половина спортсменов. "Вакцинация - это настоятельная рекомендация, это достаточно чувствительная тема, - отметил Поздняков. - Эпидемиологическая ситуация не становится проще, но принцип добровольности мы стараемся соблюдать. Наши спортсмены могут использовать любую вакцину из числа тех, что сертифицированы на территории РФ. Возможно, те, кто тренируются вне России, будут использовать те, что сертифицированы на тех территориях, где они тренируются".
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио будут представлять команду ОКР, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) они не смогут выступать под флагом страны. На официальных протокольных мероприятиях, включая церемонии награждения, вместо гимна страны будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.