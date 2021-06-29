Шеф, задачи и знаменосцы. Россия узнала численный состав команды на Игры в Токио

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав команды на Игры в Токио. В него вошли 335 спортсменов, однако список не окончательный, его еще могут пополнить баскетболисты, которые сейчас участвуют в квалификационном турнире.

Также не исключены замены по причине проблем со здоровьем, в том числе вызванных новой коронавирусной инфекцией. Окончательная заявка должна быть подана до 5 июля, за 18 дней до церемонии открытия Игр. По этой причине ОКР пока не публикует состав, в нем еще возможны изменения.

Предварительный состав был утвержден исполкомом ОКР во вторник. По сравнению с предыдущими летними Играми, которые прошили в 2016 году в Рио-де-Жанейро, численный состав российской команды увеличился на 50 спортсменов. "Будем надеяться, что заключительный этап подготовки пройдет в спокойной обстановке с учетом мер, которые предпринимаются на спортивно-тренировочных базах Минспорта, - сказал глава ОКР Станислав Поздняков. - Надеемся, избежим случаев заболеваний в команде. Надеюсь, наши спортсмены добьются самого главного, воплотят свою олимпийскую мечту".

На Олимпийских играх 2016 года российская делегация насчитывала 285 россиян, причем изначально планировалось участие 387 спортсменов, однако состав был сокращен из-за допинговых скандалов. На Играх 1996 года сборную России представляли 408 спортсменов, в 2000 году - 435, в 2004-м - 456, в 2008-м - 467, в 2012 году - 436.

Попасть в призы

Руководство ОКР считает, что на предстоящих Играх команде по силам превзойти предыдущий результат и попасть в тройку в общекомандном зачете. "На прошлых Играх команда заняла четвертое место в общекомандном зачете, сейчас мы ожидаем повышения в табели о рангах, чтобы команда попала в число призеров в неофициальном командном зачете", - сказал Поздняков.