Хорват Велимир Перасович стал новым главным тренером баскетбольного клуба УНИКС

ТАСС, 29 июня. Хорват Велимир Перасович возглавил казанский баскетбольный клуб УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Детали и срок контракта не сообщаются.

Перасович сменил на этом посту грека Димитриса Прифтиса, который покинул клуб 26 июня и возглавил греческий "Панатинаикос". В прошедшем сезоне УНИКС дошел до финала Еврокубка и Единой лиги ВТБ.

Перасовичу 56 лет, в качестве игрока он становился чемпионом мира (1990), а также чемпионом Европы (1991) в составе сборной Югославии. Специалист тренировал хорватские "Сплит", "Цибону" и национальную сборную страны, турецкий "Анадолу Эфес", испанские "Севилью", "Таугрес", "Эстудиантес", Валенсию", "Лабораль" и "Басконию", которую покинул в 2019 году.