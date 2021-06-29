Национальный олимпийский комитет Греции представил форму сборной на Игры в Токио

АФИНЫ, 29 июня. /ТАСС/. Презентация официальной формы греческой команды на Олимпиаде прошла в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Греции. Форма выполнена в цветах национального флага - белом и голубом. Об этом сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе комитета.

"Комитет сегодня полон надежд, надежд всей нашей нации на превосходное выступление на Олимпийских играх в Токио", - сказал президент комитета Спирос Капралос.

На презентации присутствовали заместитель министра спорта Лефтерис Авгенакис, генеральный секретарь по спорту Йоргос Мавротас, а также некоторые спортсмены олимпийской команды, которые уже прошли квалификационный отбор на Игры.

"Я уверен, что вы - как вы уже делали это много раз - снова выполните свой долг, подарив минуты национальной гордости всем грекам, как своей борьбой, так и своим духом и присутствием в Токио", - добавил Капралос, обращаясь к спортсменам. Он также напомнил, что на поддержку спортсменов и спортивных федераций за последние полгода было выделено €2,7 млн.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.