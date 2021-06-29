Грачева не сумела выйти во второй раунд на своем первом Уимблдоне

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3 в пользу 30-летней Мартич, посеянной на турнире под 26-м номером.

Грачевой 20 лет, она располагается на 90-й строчке мирового рейтинга. В Уимблдоне россиянка участвует впервые. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг US Open (2020) и Roland Garros (2021).

Мартич занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет один титул под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros в 2019 году. Мартич дважды доходила до четвертого круга Уимблдона (2017, 2019).

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.