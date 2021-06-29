Главы МИД Британии и ФРГ поспорили на ящик пива о том, чья сборная выиграет в матче Евро

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и его германский коллега Хайко Маас во вторник заключили пари о том, чья сборная одержит победу в проходящем на лондонском стадионе "Уэмбли" матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. На своей странице в Twitter глава британской дипломатии принял предложение Мааса поставить на кон ящик пива.

"Как насчет небольшого пари, Доминик Рааб? Ящик пива для победителя матча Англия - Германия", - написал в Twitter глава МИД Германии, ранее во вторник встретившийся с Раабом в итальянском городе Матера, где проходит заседание представителей МИД стран Группы двадцати (G20).

Во время встречи министры обменялись формами футбольных сборных своих стран и подчеркнули, что Великобритания и Германия ведут плодотворный диалог об укреплении сотрудничества, несмотря на противостояние, развернувшееся на футбольном поле.

"Мы ставим ящик пива от пивоварни Big Smoke Brew. Вперед, Англия!" - ответил Рааб на предложение Мааса.

Встреча сборных Англии и Германии на "Уэмбли" началась в 17:00 по местному времени (19:00 мск).