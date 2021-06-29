"Спартак" проиграл "Нефтчи" в первом товарищеском матче под руководством Витории

ТАСС, 29 июня. Российский футбольный клуб "Спартак" потерпел поражение со счетом 1:2 от азербайджанского "Нефтчи" в товарищеском матче. Встреча прошла в Австрии.

В составе победителей голами отметились Намик Аласгаров (9-я минута) и Аррамис Соареш (45+2). У москвичей отличился Михаил Игнатов (77).

"Спартак" провел первый товарищеский матч под руководством португальца Руя Витории. В мае специалист подписал двухлетний контракт с российской командой, сменив на посту главного тренера немца Доменико Тедеско.

По итогам прошедшего сезона "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Следующий товарищеский матч красно-белые проведут 2 июля против словенского "Браво".