Сборная Англии обыграла немцев и вышла в четвертьфинал Евро

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Англии со счетом 2:0 обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Лондоне. Голы забили Рахим Стерлинг (75-я минута) и Гарри Кейн (86), который отличился впервые на текущем турнире. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2018 года в России, забив шесть мячей. Форвард сборной Германии Тимо Вернер впервые вышел в стартовом составе в матче Евро. Немец Томас Мюллер принял участие в 26-й подряд игре национальной команды на крупном турнире, повторив рекорд Месута Озила (2010-2018). Встреча с немцами стала 300-м международным матчем для английской сборной, прошедшим на стадионе "Уэмбли". Англичане на арене одержали 188 побед, 73 раза сыграли вничью и 39 раз проиграли. Сборные Германии и Англии встретились на этом стадионе в 13-й раз и впервые за восемь матчей англичане победили немцев. Команды в пятый раз встретились в рамках чемпионата Европы, в предыдущий раз сборные сыграли на групповом этапе турнира 2000 года, тогда победу одержали англичане (1:0), на счету германской команды две победы в рамках Евро, еще один матч закончился вничью.

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Главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт на чемпионате Европы 1996 года в полуфинальном матче против немцев не сумел реализовать решающий удар в серии пенальти. На том турнире германская команда победила чехов в финале (2:1). Йоахим Лёв возглавил сборную Германии в 2006 году и привел команду к победе на чемпионате мира (2014), серебряным медалям чемпионата Европы (2008), а также бронзовым наградам Евро (2012, 2016) и мирового первенства (2010). Для главного тренера матч с англичанами стал последним на этом посту, ранее он объявил об уходе из сборной после Евро. На прошлой неделе правительство Великобритании сообщило, что полуфиналы (6-7 июля) и финал (11 июля) чемпионата Европы, которые пройдут в Лондоне, смогут посетить более 60 тыс. зрителей. Общая вместимость стадиона "Уэмбли", который примет заключительные игры чемпионата Европы, составляет 90 тыс. человек. Таким образом, стадион сможет быть заполнен на 75%. Матч Англия - Германия прошел при 25-процентной заполняемости трибун. Путь к плей-офф На групповом этапе сборная Англии обыграла хорватов (1:0) и чехов (1:0), а также сыграла вничью с шотландцами (0:0) и вышла в плей-офф с первого места. Сборная Англии дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы (1968, 1996), также в их активе победа на чемпионате мира 1966 года.

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