Мирзов: футболисты "Спартака" пропустили две нелепые атаки в контрольном матче с "Нефтчи"

ТАСС, 29 июня. Футболисты "Спартака" контролировали игру, но пропустили две нелепые атаки и проиграли товарищеский матч против азербайджанского "Нефтчи". Такое мнение высказал полузащитник российской команды Резиуан Мирзов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Мы знаем, что делать впереди, просто пропустили две нелепых атаки, - сказал Мирзов. - Где-то рикошет, где-то недоглядели, а так, и моменты у нас были, не повезло. Но мы контролировали всю игру, тем более играем под нагрузками. Конечно, хотелось выиграть, но ждем следующие игры".

Также футболист прокомментировал требования нового главного тренера Руя Витории. "Потерялись - сразу прессингуем, накрываем там. Держим мяч, не боимся играть. Это главное. Тренер раскрепощает нас. Это многого стоит".

"Спартак" провел первый товарищеский матч под руководством португальца Витории. В мае специалист подписал двухлетний контракт с российской командой, сменив на посту главного тренера немца Доменико Тедеско.

По итогам прошедшего сезона "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Следующий товарищеский матч красно-белые проведут 2 июля против словенского "Браво".