Жиго прокомментировал промах Мбаппе в послематчевой серии пенальти на Евро

ТАСС, 29 июня. Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго заявил, что не испытывает негатива в отношении французского футболиста Килиана Мбаппе из-за его промаха в послематчевой серии пенальти в 1/8 финала чемпионаты Европы против команды Швейцарии. Комментарий француза приводит газета "Спорт-Экспресс".

В понедельник команда Швейцарии в Бухаресте в серии пенальти обыграла французов. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Мбаппе не смог реализовать решающий пенальти.

"У меня никакой злости на Мбаппе после нереализованного пенальти нет. На чемпионате мира у него получилось, сейчас - нет, - сказал Жиго. - Это футбол, так бывает. Швейцарцы вчера заслужили победу, поздравляю их".

Чемпионат Европы завершится 11 июля. Сборная Франции стала чемпионом мира на турнире 2018 года в России.