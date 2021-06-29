Ещенко: уровень чемпионата России по футболу за последние годы стал ниже

ТАСС, 29 июня. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Ещенко считает, что чемпионат России за последние годы стал слабее. Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее во вторник "Спартак" на тренировочных сборах в Австрии со счетом 1:2 проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в первом матче под руководством Руя Витории.

"Чемпионат у нас стал слабее. Раньше были такие легионеры, раньше в состав было нереально попасть, а сейчас подписывают всех молодых подряд. Конечно, хотят на этом заработать. Надо делать молодым потолок зарплат, чтобы ехали в Европу", - сказал Ещенко.

"Я со многими знаком, все уезжают, а раньше какие были легионеры: Роберто Карлос, Халк, Витсель - и уровень был, и выигрывали. Достойно выступали в Европе. Мы все хотим, чтобы Россия играла в полуфиналах, а с чего бы это? Наши футболисты в основном играют в России, датчане, например, играют в хороших лигах, вот у них и прогресс идет", - добавил он.