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Евро-2020

Стерлинг: высокая интенсивность помогла сборной Англии победить немцев в матче Евро

Полузащитник отметился в матче забитым мячом
Рахим Стерлинг EPA-EFE/John Sibley
Описание
Рахим Стерлинг
© EPA-EFE/John Sibley

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии понимали, что нужно показать отличную игру с высокой интенсивностью, чтобы добиться победы в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Германии. Такое мнение высказал полузащитник английской сборной Рахим Стерлинг, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Англичане одержали победу со счетом 2:0. Стерлинг отметился голом.

"Мы знали, что нам нужно показать отличную игру против хорошей команды, - сказал Стерлинг. - Нам нужно было показать высокую интенсивность, с которой немцам будет тяжело справиться. Также хотелось бы похвалить всю полузащиту, ведь сегодня они сыграли великолепно".

В четвертьфинале англичане сыграют с победителями матча между шведами и украинцами, который завершится позднее во вторник. Встреча 1/4 финала пройдет 3 июля в Риме.

Турнир завершится 11 июля.

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