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Евро-2020

Защитник "Спартака" Ещенко заявил, что сборная России не проявила себя на Евро

Футболист отметил хорошую игру венгерской команды на турнире

ТАСС, 29 июня. Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко считает, что сборная России не смогла проявить себя на чемпионате Европы по футболу. Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

"У Франции там три состава, выпускай любой. Венгры молодцы, очень достойно выглядели. В этом плане согласен, мы играли не очень, - сказал Ещенко. - Финны, например, спокойно контролировали мяч, у них не всегда что-то получалось, но это уже зависит от мастерства".

Также Ещенко прокомментировал игру одноклубника Александра Соболева на Евро. "Соболев вышел, заработал смешной пенальти, сделал полезное действие. Могли еще чуть-чуть дожать и поменять все в итоге. Мне кажется, его надо почаще выпускать".

Российские футболисты на Евро проиграли бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4), обыграли финнов (1:0) и заняли четвертое место в группе B, набрав три очка.

Турнир завершится 11 июля.

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