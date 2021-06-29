Даниил Медведев вышел во второй раунд Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3) в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча между японцем Ясутакой Утиямой (116-й номер мирового рейтинга) и испанцем Карлосом Алькарасом-Гарфией (75). В середине июня Медведев потерпел поражение от Штруффа в первом круге турнира в Галле на травяном покрытии. 26 июня россиянин выиграл первый в карьере турнир на травяных кортах, победив на Мальорке.

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету россиянина 11 титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема Медведев дважды доходил до финала (на US Open - 2019 и на Australian Open в 2021 году).

Штруффу 31 год, он находится на 45-й строчке в рейтинге ATP. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом немца является выход в четвертый раунд Roland Garros.

Уимблдон является третьим в календаре турниром Большого шлема. Призовой фонд соревнований составляет более €40 млн. Рекордсменом по победам в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир восемь раз. Уимблдон проводится в 134-й раз. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году турнир не состоялся, в 2019-м победителем стал Новак Джокович. Соревнования завершатся 11 июля.