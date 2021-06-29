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Уимблдон

Россиянка Блинкова вышла во второй круг Уимблдона

В матче первого круга теннисистка победила представительницу Венгрии Тимею Бабош

ТАСС, 29 июня. Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла представительницу Венгрии Тимею Бабош в матче первого круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 22-летней россиянки. В следующем круге теннисистка сыграет против первой ракетки мира австралийки Эшли Барти.

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Блинкова занимает 89-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету один титул под эгидой WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Roland Garros (2018).

Бабош 28 лет, она идет на 116-й строчке в мировом рейтинге. На счету венгерской теннисистки три титула под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд US Open (2016).

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Призовой фонд составляет более €40 млн. Из-за пандемии заполняемость зрительских мест на начальных стадиях ограничена: 50% - на главных аренах, 75% - на остальных кортах. Планируется, что полуфинальные и финальные поединки на центральном корте состоятся при полной загрузке трибун. В 2019 году победительницей турнира стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем розыгрыше из-за травмы. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии.

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