Нойер: футболисты сборной Англии не позволили немцам создать моменты в атаке

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии хорошо играли в защите и не позволяли немцам создавать опасные моменты в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Такое мнение высказал капитан сборной Германии Мануэль Нойер, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник англичане обыграли немцев со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал Евро.