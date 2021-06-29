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Евро-2020

Нойер: футболисты сборной Англии не позволили немцам создать моменты в атаке

Во вторник англичане обыграли немцев со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал Евро

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии хорошо играли в защите и не позволяли немцам создавать опасные моменты в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Такое мнение высказал капитан сборной Германии Мануэль Нойер, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник англичане обыграли немцев со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал Евро.

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"У нас был отличный шанс обыграть сильную команду и пробиться в четвертьфинал, - сказал Нойер. - Нашим нападающим было сложно создавать моменты с помощью длинных передач, так как англичане прекрасно сыграли в защите. Нам было тяжело создавать моменты в атаке".

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос считает, что результат матча предопределил первый гол англичан. "Матч был равным. Обе команды старались не дать сопернику организовать опасную атаку. Сегодня исход матча решила эффективность. Англичане почти ничего не создали до забитого гола. Мы играли хорошо, но гол все изменил", - сказал футболист мадридского "Реала".

Турнир завершится 11 июля.

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