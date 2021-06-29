Елена Веснина вышла во второй круг Уимблдона

Веснина в декабре 2020 года возобновила выступления после рождения ребенка. Она занимает 370-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в основную сетку Уимблдона спортсменка попала по специальному рейтингу. Высшим достижением россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2016 году.

Россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного турнира в миксте, десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз - в парном разряде, трижды - в миксте), победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде, победительницей 22 турниров WTA, из них три она выиграла в одиночном разряде. Веснина - бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная победительница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.

Тревизан 27 лет, она идет на 98-й строчке в рейтинге WTA. Лучшим результатом итальянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros в 2020 году.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.