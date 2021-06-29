Саутгейт: футболисты сборной Англии могут сотворить нечто особенное

ТАСС, 29 июня. Игроки сборной Англии по футболу продолжают писать историю после победы над немцами в 1/8 финала чемпионата Европы. Такое мнение высказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник англичане на стадионе "Уэмбли" в Лондоне победили команду Германии со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал Евро.

"Эти игроки продолжают писать историю, у них есть шанс вывести английскую сборную в полуфинал. Они могут сотворить нечто особенное", - сказал Саутгейт.

"После чемпионата мира нам задавали много вопросов по поводу нашей игры против сильных команд. Мы знали, что Германия со своим опытом будет диктовать нам свою игру. Мы знали, что Тони Кроос будет организовывать их игру в атаке, нам нужно было запастись терпением. Больше всего мне нравится, что у нас есть страсть в сердцах, но играем мы с головой", - отметил специалист.

В четвертьфинале англичане сыграют с победителями матча между шведами и украинцами, который завершится позднее во вторник. Встреча 1/4 финала пройдет 3 июля в Риме.

Турнир завершится 11 июля.