Саутгейт заявил, что впечатлен работой Лёва на посту главного тренера сборной Германии

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт впечатлен той работой, которую проделал его коллега Йоахим Лёв за 15 лет во главе команды Германии. Комментарий Саутгейта приводит агентство DPA.

"У него была невероятная карьера со сборной Германии. Меня впечатляет все, чего он достиг", - сказал тренер команды Англии после победы над немцами в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

"Конечно, сегодняшняя победа - это большой результат. Англия не могла победить Германию на стадии плей-офф с 1966 года", - добавил Саутгейт.

Во вторник англичане на стадионе "Уэмбли" в Лондоне победили команду Германии со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал Евро, где сыграют с победителями матча между шведами и украинцами, который завершится позднее во вторник. Встреча 1/4 финала пройдет 3 июля в Риме.

Турнир завершится 11 июля.