Путин 30 июня встретится с российскими олимпийцами

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет очную встречу с российскими спортсменами, которые примут участие в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин проведет 30 июня в Кремле традиционную встречу с членами Олимпийской сборной России перед Играми летней Олимпиады в Токио", - говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча пройдет в очном формате. В Георгиевском зале Кремля соберутся около 130 олимпийцев и их тренеров, отправляющихся на Игры в Японию.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа. Однако российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступят на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Помимо встречи со спортсменами и проведения прямой линии с россиянами на среду в графике Путина также запланирована беседа с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который посетит Москву с рабочим визитом. "Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы", - уточнили в Кремле.