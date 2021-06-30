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Олимпиада в Токио

Сборная России по баскетболу матчем с мексиканцами стартует в олимпийской квалификации

Отборочный мини-турнир проходит с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите
Баскетболисты сборной России Михаил Александров/ТАСС
Описание
Баскетболисты сборной России
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Баскетболисты сборной России 30 июня проведут первый матч на олимпийском квалификационном турнире. Соперником команды Сергея Базаревича будет команда Мексики.

Отборочный мини-турнир проходит с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите. Россияне в группе А сыграют с командами Германии и Мексики, в группе В выступят сборные Туниса, Бразилии и Хорватии. Первые две команды из каждой группы выйдут в полуфинал, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры. Глобально будет проходить четыре мини-турнира.

За несколько дней до старта квалификации Базаревич объявил состав команды. Бросается в глаза отсутствие Алексея Шведа, но сюрпризом это не стало, так как тренерский штаб российской команды на защитника давно не рассчитывает. В список вошли 12 игроков: защитники - Евгений Бабурин, Иван Стребков, Артем Комолов (все - "Нижний Новгород"), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань"), Антон Карданахишвили, Иван Ухов (оба - ЦСКА), Михаил Кулагин ("Енисей"); форварды - Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич, Антон Астапкович (оба - "Нижний Новгород"); центровые - Владимир Ивлев ("Парма"), Тимофей Мозгов ("Химки").

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После прилета в Хорватию Базаревич отметил хорошую атмосферу в стане национальной сборной. "Молодых поддерживают, все работают с хорошей отдачей и энтузиазмом, - сказал Базаревич ТАСС. - С энтузиазмом и вниманием - то, что мы просим от игроков на постоянной основе. Уже провели первую тренировку в Сплите, на которой удалось отработать некоторые вещи, которые не получались в товарищеских играх. Сейчас главное - правильно энергетически подойти к тренировочному процессу и подготовке, так как впереди у нас игры, которые подразумевает большие энергозатраты, поэтому важно быть в хорошем физическом тонусе".

Капитан команды форвард Андрей Воронцевич, игравший на Олимпиаде 2008 года, отметил, что выступление на Играх - это вершина в карьере. "Очень теплые и светлые [воспоминания от Олимпиады 2008 года]. И понимание того, что Олимпиада - это вершина для любого спортсмена, - сказал Воронцевич. - Все, кто принимает в ней участие, сразу попадают в число невероятных спортсменов. А те, кто борется за медали и завоевывает их, - одни из лучших в мире".

"Для меня, молодого на тот момент баскетболиста, стало гордостью попасть в национальную команду, которая только что стала чемпионом Европы и в которой на каждой позиции была очень серьезная конкуренция. Защищать цвета своей страны - почет и гордость для меня", - добавил он.

Кириленко верит в возможности сборной

Мужская сборная России трижды принимала участие в Олимпийских играх. Высшим достижением национальной команды является третье место, завоеванное на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. В 2016 году россияне не принимали участия в олимпийском турнире.

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Президент Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко еще в феврале говорил, что российской команде по силам пробиться в Токио. "Мы можем конкурировать со всеми соперниками по отборочному турниру - я уверен в этом. Пять команд из шести абсолютно конкурентоспособные. Мексику я просто не знаю. Но и ее, думаю, не стоит недооценивать", - сказал Кириленко ТАСС.

На пресс-конференции Базаревича попросили прокомментировать информацию о том, что российскую команду многие не воспринимают всерьез, предпочитая обсуждать шансы сборных Германии или Хорватии. "Не читал и не слышал ничего на эту тему. Мы сосредоточены на своей игре. Думаю, здесь у всех команд есть шанс", - ответил главный тренер.

"Это тяжелый турнир. Любое соревнование трудно выиграть, на любом уровне. А тут нужно стать первым, чтобы попасть в Токио. К тому же квалификация короткая, а со всеми этими коронавирусными делами она отчасти превращается в лотерею. Я рад, что в этой лотерее участвуем мы. И думаю, наши шансы такие же, как и у остальных", - добавил Базаревич.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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