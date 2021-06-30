Сборная Украины обыграла шведов и стала последним четвертьфиналистом Евро

Форсберг забил четвертый гол на турнире и делит второе место в списке бомбардиров с французом Каримом Бензема и чехом Патриком Шиком. На первой строчке португалец Криштиану Роналду (5).

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе победителей отличились Александр Зинченко (27-я минута). У шведов гол забил Эмиль Форсберг (43). На 98-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) с поля за грубую игру был удален шведский защитник Маркус Даниэльссон. Победный мяч в компенсированное ко второму дополнительному тайму время с передачи Зинченко забил Артем Довбик, впервые отличившийся за национальную команду.

ТАСС, 30 июня. Сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Глазго.

Зинченко 24 года, он перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" в 2016 году. В минувшем сезоне украинский защитник провел за клуб 32 матча, в которых отдал две голевые передачи, и стал чемпионом Англии, а также вышел в финал Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" уступил лондонскому "Челси" (0:1). Украинец является трехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, также один раз выигрывал кубок страны.

На групповом этапе сборная Украины обыграла северомакедонцев (2:1), а также проиграла нидерландцам (2:3) и австрийцам (0:1) и вышла в плей-офф с третьего места в группе C. В плей-офф вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд.

Сборная Швеции попала в 1/8 финала, заняв первое место в группе E с командами Испании (0:0), Словакии (1:0) и Польши (3:2). Шведы вышли в плей-офф Евро впервые с 2004 года, тогда команда проиграла в четвертьфинале нидерландцам в серии пенальти.

Определились все четвертьфиналисты

Команды Украины и Швеции до этого встречались пять раз. На счету украинцев четыре победы, один раз выиграли шведы. Сборные сыграли на Евро во второй раз. В 2012 году украинцы одержали победу со счетом 2:1 в матче группового этапа, на том турнире обе команды не смогли выйти в плей-офф.

Стадион в Глазго вмещает 51 866 человек. Матчи чемпионата Европы в Шотландии могли посетить не более 13 000 зрителей. Это был последний матч в Глазго на турнире, ранее арена приняла три матча группы D: Шотландия - Чехия (0:2), Хорватия - Чехия (1:1) и Хорватия - Шотландия (3:1).

В четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко сыграют со сборной Англии, которая ранее во вторник обыграла команду Германии (2:0). Встреча 1/4 финала состоится в Риме 3 июля. Также на этой стадии пройдут матчи Бельгия - Италия (2 июля, Мюнхен), Швейцария - Испания (2 июля, Санкт-Петербург) и Чехия - Дания (3 июля, Баку).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.