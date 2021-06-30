Зинченко назвал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро историческим достижением

ТАСС, 30 июня. Защитник сборной Украины Александр Зинченко назвал выход команды в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу историческим достижением. Комментарий игрока после матча 1/8 финала Евро против шведов приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Победу украинцам в компенсированное ко второму дополнительному тайму время принес гол нападающего Артема Довбика. Зинченко забил гол, отдал голевую передачу и был признан лучшим игроком матча.

"Я знал, что могу принести команде больше пользы, чем в предыдущих трех играх группового этапа, - сказал Зинченко. - Очень горжусь тем, что мы продемонстрировали в игре против шведов. Это историческое достижение для нашей сборной".

Также защитник рассказал о задаче, которую перед игроками ставил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. "Нам нужно было играть компактно, так как сборная Швеции - очень организованная команда. Я привык играть за сборную Украины в полузащите, но готов играть там, где мне скажет тренер".

На групповом этапе сборная Украины обыграла северомакедонцев (2:1), а также проиграла нидерландцам (2:3) и австрийцам (0:1) и попала в 1/8 финала с третьего места в группе C. В плей-офф вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют со сборной Англии. Встреча состоится в Риме 3 июля. Турнир завершится 11 июля.