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НХЛ

Коннор Макдэвид во второй раз признан самым ценным игроком сезона НХЛ

Канадец также стал лучшим хоккеистом регулярного чемпионата по мнению игроков
Коннор Макдэвид AP Photo/Nick Didlick
Описание
Коннор Макдэвид
© AP Photo/Nick Didlick

ТАСС, 30 июня. Канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид стал обладателем приза "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), внесшему наибольший вклад в успехи своей команды. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

На приз также претендовали форвард "Торонто" Остон Мэттьюс и нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон.

Макдэвид в 56 играх набрал 105 очков (33 шайбы + 72 результативные передачи) и стал лучшим бомбардиром лиги. Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 41 шайбу. Также в активе форварда 25 голевых передач. Маккиннон в 48 играх набрал 65 очков (20+45).

Макдэвид во второй раз был признан самым ценным игроком сезона, ранее он получал эту награду в 2017 году. Также канадец в третий раз стал обладателем приза "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков. Его конкурентами за награду были Мэттьюз и капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби. Макдэвид получал эту награду в 2017 и 2018 году.

"Харт Трофи" вручается с 1924 года. Чаще всех награду получал канадец Уэйн Гретцки (девять раз). Россияне шесть раз становились обладателями "Харт Трофи": Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), Евгений Малкин (2012), Никита Кучеров (2019).

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