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НХЛ

Агент Василевского заявил, что для голкипера победа в Кубке Стэнли важнее "Везина Трофи"

Россиянин был номинирован на приз лучшему вратарю сезона, однако трофей выиграл Марк-Андре Флёри

ТАСС, 30 июня. Победа в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для российского голкипера "Тампы" Андрея Василевского важнее приза лучшему вратарю сезона. Об этом заявил агент россиянина Дэн Мильштейн, комментарий которого на своей странице в Twitter приводит журналист портала The Athletic Джо Смит.

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В ночь на среду НХЛ объявила, что приз "Везина Трофи", вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата, выиграл голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флёри. На награду также претендовали Василевский и вратарь "Колорадо" Филипп Грубауэр. Россиянин четвертый год подряд вошел в шорт-лист премии, он является обладателем награды 2019 года.

"Везина" - не тот трофей, которого хочет Андрей. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы помочь "Тампе" завоевать второй подряд Кубок Стэнли", - сказал Мильштейн.

В финале Кубка Стэнли "Тампа" играет против канадского "Монреаля" Первый матч серии завершился со счетом 5:1 в пользу команды Василевского. Вторая игра пройдет на площадке "Тампы" в ночь на 1 июля. За команду также выступают нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.

Василевскому 26 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года. В прошлом сезоне россиянин вместе с командой выиграл Кубок Стэнли, в решающей серии "Тампа" обыграла "Даллас" (4-2). В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира и дважды бронзовым призером мирового первенства. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.

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