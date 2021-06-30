"Монреаль" просит власти Квебека допустить 10,5 тыс. зрителей на матчи финала Кубка Стэнли

ОТТАВА, 30 июня. /ТАСС/. Канадская команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" запросила власти провинции Квебек, где базируется клуб, допустить 10,5 тыс. зрителей на матчи финала Кубка Стэнли против "Тампы". Об этом во вторник сообщил телеканал Си-би-си со ссылкой на вице-президента клуба Франс-Маргарет Беланже.

По ее словам, сотрудники арены Bell Centre (вмещает 21 302 зрителя) в Монреале способны безопасно разместить такое число болельщиков. Запрос уже находится на рассмотрении Минздрава Квебека, ответ ожидается в ближайшее время.

Действующие ковидные протоколы провинции Квебек допускают на играх в помещении лишь 3,5 тыс. зрителей. Первый матч в Монреале запланирован на 3 июля и начнется в 03:00 мск. Цена билетов на эту игру достигает почти $10 тыс.

Первые две игры финальной серии до четырех побед проходят в США. Первый матч "Тампа" выиграла со счетом 5:1.