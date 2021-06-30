"Атланта" разгромила "Милуоки" и сравняла счет в полуфинальной серии плей-офф НБА

ТАСС, 30 июня. "Атланта" дома победила "Милуоки" со счетом 110:88 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Атланты" Лу Уильямс, набравший 21 очко. У "Милуоки" 19 очков на счету разыгрывающего Дрю Холидэя.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятый матч состоится 2 июля в Милуоки.

По итогам регулярного чемпионата "Милуоки" занял третье место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.

В другом полуфинале встречаются "Лос-Анджелес Клипперс" и "Финикс", который ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 1 июля в Лос-Анджелесе.