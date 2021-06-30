{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Атланта" разгромила "Милуоки" и сравняла счет в полуфинальной серии плей-офф НБА

Встреча завершилась со счетом 110:88
Оньека Оконгву (в центре) AP Photo/Brynn Anderson
Описание
Оньека Оконгву (в центре)
© AP Photo/Brynn Anderson

ТАСС, 30 июня. "Атланта" дома победила "Милуоки" со счетом 110:88 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Атланты" Лу Уильямс, набравший 21 очко. У "Милуоки" 19 очков на счету разыгрывающего Дрю Холидэя.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятый матч состоится 2 июля в Милуоки.

По итогам регулярного чемпионата "Милуоки" занял третье место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.

В другом полуфинале встречаются "Лос-Анджелес Клипперс" и "Финикс", который ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 1 июля в Лос-Анджелесе.

Фитнес просит власти Москвы предоставить 108 млн руб. субсидий на тесты перед вакцинацией
Кроме того, Ассоциация операторов фитнес-индустрии просит обеспечить льготу по налогу на имущество для компаний, которые получили паспорт здоровья в июне-июле
Читать полностью