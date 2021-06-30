Вратарь "Вегаса" Флёри назвал Василевского лучшим голкипером в мире

ТАСС, 30 июня. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский является лучшим голкипером мира. Об этом заявил вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флёри, комментарий которого приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на среду Флёри стал обладателем приза "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата. Василевский по итогам голосования занял второе место. Третьим стал голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр.

"В лиге столько прекрасных вратарей, столько крупных парней, которые могут быть быстрыми и подвижными. Но я считаю, что лучший в мире сейчас - Василевский, за ним очень интересно наблюдать. Он великолепен. Он опытный, быстрый, гибкий", - сказал Флёри.

"Мне кажется, он сочетает в себе все необходимые голкиперу качества, поэтому для меня большая честь и удача получить эту награду", - добавил вратарь "Вегаса".

Флёри провел 36 матчей регулярного чемпионата из 56, отражая 92,8% бросков, выиграл 26 игр, из которых шесть - "на ноль". На счету Василевского 32 выигранных матча из 42, 92,5% отраженных бросков и пять "сухих" игр.