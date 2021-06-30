Путин направил приветствие участникам ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и зрителям международного ралли "Шелковый путь - 2021", маршрут которого пройдет по территории России и Монголии. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Уверен, что нынешние соревнования, насыщенные яркими эмоциями и накалом честной, красивой борьбы, надолго запомнятся и спортсменам, и зрителям. И, конечно, в год 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией они внесут значимый вклад в развитие многопланового конструктивного взаимодействия между нашими странами и народами", - подчеркнул президент.

Путин назвал программу соревнований захватывающей и интересной, а также отметил важность взаимовыручки и силы характера в таких состязаниях.

Ралли "Шелковый путь" пройдет с 1 по 11 июля. Гонка стартует в Омске и завершится в Улан-Баторе.