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Олимпиада в Токио

Барьерист Шубенков планирует выступить только на одном турнире до Олимпийских игр

Сергей Шубенков Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сергей Шубенков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков, включенный в состав олимпийской команды на Игры в Токио, до вылета в Японию планирует выступить только на одном турнире - 6 июля в Венгрии. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

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30-летний Шубенков, 21 июня признанный невиновным в нарушении антидопинговых правил, 26 июня получил нейтральный статус, необходимый российским легкоатлетам для участия в международных соревнованиях. 29 июня Всероссийская федерация легкой атлетики объявила о включении спортсмена в состав олимпийской команды на Игры в Токио.

"До Олимпиады Шубенков выступит только 6 июля на турнире в венгерском Секешфехерваре, - сказал Клевцов. - После этого старта мы на неделю уедем домой в Барнаул, с 15 июля будем находиться на сборе в Новогорске, а затем отправимся в Токио".

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Предыдущие Игры, проходившие летом 2016 года в Бразилии, Шубенков, победивший на ЧМ-2015, вынужден был пропустить из-за недопуска российских легкоатлетов на главный турнир четырехлетия.

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