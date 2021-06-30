Призер чемпионата мира 2013 года в метании копья Абакумова перешла на тренерскую работу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2013 года в метании копья Мария Абакумова приняла решение продолжить свою карьеру в спорте в качестве тренера. Об этом она сообщила ТАСС.

Абакумова была дисквалифицирована на четыре года после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года и чемпионата мира - 2011. Перепроверка показала наличие в пробе запрещенного вещества "туринабол". Спортсменка, лишившаяся золота мирового первенства 2011 года и серебра Олимпиады-2008, подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, которая была отклонена. Срок ее дисквалификации истек в мае 2020 года, до сегодняшнего дня Абакумова не приняла участия ни в одном старте.

"О завершении своей спортивной карьеры я пока официально не заявляла, - сказала Абакумова. - Как говорится, надежда умирает последней, но сейчас нам не дают возможности полноценно выступать, кроме десяти спортсменов, включенных в олимпийский список. Пока смысла возвращаться нет, да и, скорей всего, я больше не буду выступать. Сейчас я тренирую".

Абакумова, которая является матерью троих детей, сообщила, что в настоящее время является тренером своего мужа Дмитрия Тарабина, победившего на чемпионате России в Чебоксарах. "Муж доверяет мне свою подготовку, и когда ему нужна моя помощь, то подсказываю ему. Но он очень опытный спортсмен и большую часть времени тренируется сам", - заметила собеседница ТАСС.

"Еще у меня есть очень талантливая девочка, Валерия Путилина, которая раньше занималась многоборьем под руководством моей мамы. Лучше всего у нее получалось копье, и было принято решение сосредоточиться ей на выступлениях именно с этим снарядом. Она очень быстро прогрессирует и на последнем чемпионате России стала пятой, метнув копье за 53 метра и проиграв всего 25 сантиметров спортсменке, выигравшей бронзовую награду. В этом году Валерия может еще добавить, потому что хорошо готова", - подчеркнула Абакумова.

"Сейчас мы хотим подать заявление на нейтральный статус, чтобы попробовать заявиться на юниорский чемпионат мира в Кении, который пройдет во второй половине августа. Европейское первенство в Таллине, которое будет в июле, к сожалению, пройдет без Валерии, так как поздновато стали заявкой заниматься. Ну ничего страшного, вся жизнь впереди у нее. Она по своему потенциалу может метать [копье] за 60 метров и имеет шансы себя проявить в следующем олимпийском цикле", - заключила собеседница ТАСС.