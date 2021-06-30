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Евро-2020

До 700 болельщиков из Швейцарии приедут в Петербург на матч четвертьфинала Евро

Встреча Швейцария - Испания пройдет 2 июля
Болельщики сборной Швейцарии Сергей Коньков/ТАСС
Описание
Болельщики сборной Швейцарии
© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. До 700 поклонников футбола из Швейцарии ожидаются в Санкт-Петербурге на матче 1/4 финала чемпионата Европы между сборной страны и команды Испании, который состоится 2 июля. Об этом ТАСС сообщили в среду в посольстве Швейцарии в РФ.

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"Точное число швейцарцев, которые приедут в Санкт-Петербург на четвертьфинальный матч против Испании, пока неизвестно. На данный момент мы предполагаем, что их будет от 600 до 700 человек", - отметила представитель посольства Валентина Ануфриева.

В понедельник сборная Швейцарии выиграла в 1/8 финала у действующих чемпионов мира французов в серии пенальти, отыграв отставание в два мяча (основное и дополнительное время — 3:3). Ранее в этот же день испанцы в дополнительное время обыграли хорватов со счетом 5:3.

2 июля стадион в Петербурге примет свою последнюю игру в рамках чемпионата Европы.

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