До 700 болельщиков из Швейцарии приедут в Петербург на матч четвертьфинала Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. До 700 поклонников футбола из Швейцарии ожидаются в Санкт-Петербурге на матче 1/4 финала чемпионата Европы между сборной страны и команды Испании, который состоится 2 июля. Об этом ТАСС сообщили в среду в посольстве Швейцарии в РФ.

"Точное число швейцарцев, которые приедут в Санкт-Петербург на четвертьфинальный матч против Испании, пока неизвестно. На данный момент мы предполагаем, что их будет от 600 до 700 человек", - отметила представитель посольства Валентина Ануфриева.

В понедельник сборная Швейцарии выиграла в 1/8 финала у действующих чемпионов мира французов в серии пенальти, отыграв отставание в два мяча (основное и дополнительное время — 3:3). Ранее в этот же день испанцы в дополнительное время обыграли хорватов со счетом 5:3.

2 июля стадион в Петербурге примет свою последнюю игру в рамках чемпионата Европы.