Боец UFC Чимаев прекратил работу с менеджером Хабиба Нурмагомедова Абдель-Азизом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев больше не работает с менеджером Али Абдель-Азизом. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Хамзат завершил отношения с Али Абдель-Азизом. Это произошло по-доброму и уважительно. Теперь у Хамзата новый менеджер - Махди Шаммас", - сказал собеседник агентства.

Абдель-Азиз долгое время является менеджером бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Между Нурмагомедовыми и Чимаевым ранее произошел конфликт на фоне слов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который заявил, что считает Нурмагомедова проектом американской организации UFC и готов заплатить ему любой гонорар за поединок с представителем Absolute Championship Akhmat (ACA), данное высказывание вызвало противоречивую реакцию в социальных сетях. Позднее Кадыров заявил, что в слове "проект", которое он использовал в отношении Нурмагомедова, нет ничего оскорбительного, и призвал не политизировать его высказывания. Чимаев под прямым эфиром в Instagram Кадырова написал, что "порвет" Нурмагомедова.