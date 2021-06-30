Запуск лыжного тренажера тредбана в Олимпийском комитете России отложен из-за пандемии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Лыжный тренажер тредбан, который накануне олимпийского сезона был приобретен для Олимпийского комитета России (ОКР), в настоящее время не может использоваться по назначению по причине отсутствия иностранных специалистов, которые пока не могут приехать в Россию из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Александр Грушин.

Тредбан предназначен для отработки техники лыжного хода с использованием лыжероллеров - классических или коньковых. По ходу минувшего сезона лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов отмечал, что хотел бы приобрести для себя это устройство, которым активно пользуются его соперники из Норвегии. В мае лыжный тренажер был доставлен в ОКР. Ожидалось, что с июля спортсмены смогут использовать его по назначению.

"Наш тредбан, произведенный в Швеции, еще не запущен, возникли проблемы, - сказал Грушин. - Дело в том, что в Россию из-за пандемии коронавируса пока не могут приехать специалисты из Швеции, которые должны подключить тренажер, находящийся на гарантии. Сейчас идут переговоры. Если договоримся со шведами о самостоятельном подключении, то быстро сами сделаем".

Тредбан, который установят в Инновационном центре ОКР, также могут использовать для своих тренировок биатлонисты и лыжные двоеборцы. По словам Большунова, стоимость тредбана составляет около €120 тыс.