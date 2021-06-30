Технический комитет РФС признал работу Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной. Об этом ТАСС сообщил член комитета Михаил Гершкович.
Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта России Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков признали результат команды неудовлетворительным.
"Технический комитет признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, - сказал Гершкович. - Черчесов сам это признал, отметил в своем выступлении, что раз четвертое место, то работа неудовлетворительная. Все в этом плане согласились, пожелали удачи в отборе на чемпионат мира 2022 года. Посоветовали сделать выводы и улучшить качество игры команды, хотя это будет непросто сделать".
В рамках заседания технического комитета Черчесов выступил с отчетом по работе на Евро. "Основной вывод из доклада заключается в том, что в функциональном состоянии мы не уступили ни в чем, это подтверждено тестами, которые брались у футболистов во время подготовки. Основная проблема - уровень мастерства наших игроков. Сам Черчесов также отметил, что, по сравнению с чемпионатом мира 2018 года, у футболистов не было такой самоотдачи и искры, плюс наложилось серьезное отставание в техническом мастерстве", - добавил Гершкович.
Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда на Кубке конфедераций 2017 года не смогла выйти в плей-офф, заняв третье место в своей группе. На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.
Чемпионат Европы завершится 11 июля.