Технический комитет РФС признал работу Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта России Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков признали результат команды неудовлетворительным.

"Технический комитет признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, - сказал Гершкович. - Черчесов сам это признал, отметил в своем выступлении, что раз четвертое место, то работа неудовлетворительная. Все в этом плане согласились, пожелали удачи в отборе на чемпионат мира 2022 года. Посоветовали сделать выводы и улучшить качество игры команды, хотя это будет непросто сделать".

В рамках заседания технического комитета Черчесов выступил с отчетом по работе на Евро. "Основной вывод из доклада заключается в том, что в функциональном состоянии мы не уступили ни в чем, это подтверждено тестами, которые брались у футболистов во время подготовки. Основная проблема - уровень мастерства наших игроков. Сам Черчесов также отметил, что, по сравнению с чемпионатом мира 2018 года, у футболистов не было такой самоотдачи и искры, плюс наложилось серьезное отставание в техническом мастерстве", - добавил Гершкович.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда на Кубке конфедераций 2017 года не смогла выйти в плей-офф, заняв третье место в своей группе. На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.