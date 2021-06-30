В Токио за три недели до Игр выявлен рекордный за месяц прирост заражений COVID-19

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 714 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Токио за минувшие сутки, что стало рекордно высоким показателем за последний месяц. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду администрацией столичной префектуры статистические данные

Практически весь июнь уровень прироста количества инфицированных держался на уровне 400, а в отдельные дни достигал 500 человек. Однако примерно с середины прошлой недели статистические показатели начали расти. По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в Японии составляет почти 800 тыс., зафиксировано 14,7 тыс. летальных исходов.

"Даже несмотря на требование закрывать заведения общепита в 20:00, количество людей, которые находятся вечером вне дома, после отмены режима чрезвычайной ситуации выросло на 18%. Нас также беспокоит рост числа госпитализированных", - заявил в среду министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура на заседании экспертной комиссии по мерам против распространения инфекции.

В Токио до 20 июня действовал режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Сейчас в столице сроком до 11 июля применяется режим усиленных мер против распространения COVID-19. Сами по себе такие меры чуть мягче, чем режим ЧС, однако и в том, и в другом случае предполагается ограничивать время работы ресторанов, баров и развлекательных заведений, а также продажу алкоголя в таких местах.

На данный момент власти Токио не делали заявлений о возможности продления ограничений на время летних Олимпийских игр, которые начнутся в Токио через три недели. Однако, как сообщает агентство Kyodo, такой вариант не исключен. При этом ранее организаторы заявляли, что в случае введения режима ЧС на соревнования могут не допустить местных зрителей.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.