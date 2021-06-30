Родионенко: подготовка российских гимнастов к Олимпиаде идет строго по плану

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские гимнасты, которые вошли в состав олимпийской команды, за 18 дней до вылета в Токио продолжают напряженно готовиться к Играм на подмосковной базе "Озеро Круглое". Как сказала ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, тренировочный процесс идет по ранее утвержденному плану.

В состав олимпийской команды России вошли Никита Нагорный, Давид Белявский, Александр Карцев, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Владислав Поляшов. В женскую команду кроме успешно выступивших на апрельском чемпионате Европы Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой и Владиславы Уразовой включены Елена Герасимова, Лилия Ахаимова и Анастасия Ильянкова.

"Идет напряженная подготовка, все строго по плану, - отметила Родионенко. - Если спортсмены хотят поехать на Олимпиаду, то им сейчас нужно упираться. В Токио вылетим в ночь на 18 июля прямым рейсом из Москвы, и до дня отправления все спортсмены будут готовиться на "Круглом", куда мы их сейчас отпустим? Сегодня они едут на встречу с президентом страны, потом возвратятся на базу и продолжат подготовку".

"Единственный выходной день - воскресенье, но режим на базе из-за пандемии сейчас ужесточен больше, чем когда-либо. Если раньше разрешалось тем, кто живет рядом с базой, приезжать утром, то сейчас все запрещено", - сказала собеседница ТАСС.

Далалоян из-за травмы ноги вынужден был пропустить весенний чемпионат Европы. В июне на Кубке России в Новосибирске он выступал только на четырех снарядах (кольцах, коне, брусьях и перекладине).

"Что касается Артура, то все идет своим чередом. Он продолжает восстанавливаться и должен выступить в Токио на четырех снарядах, рисковать им мы не имеем права. С другим нашим лидером Никитой Нагорным тоже все в порядке. Очень надеемся, что никаких проблем со здоровьем до Олимпиады ни у кого не возникнет", - заключила Родионенко.