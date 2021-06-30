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Евро-2020

В техническом комитете РФС высказались о причинах неудачного выступления сборной на Евро

Члены комитета сошлись во мнении, что причиной неудачного результата российской команды на чемпионате Европы является низкий уровень развития детско-юношеского футбола в стране

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Члены технического комитета Российского футбольного союза (РФС) отметили, что причиной неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы является низкий уровень развития детско-юношеского футбола в стране. Об этом ТАСС рассказал член комитета Михаил Гершкович.

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Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

"Общее мнение членов техкома состоит в том, что основная причина такого результата - низкий уровень развития детско-юношеского футбола у нас в стране, - сказал Гершкович. - Этим нужно очень серьезно заниматься, это подтверждает европейская практика, правило "сильный чемпионат - сильная сборная" не совсем работает. Возьмем команды Дании, Швеции, Сербии и другие, у них очень хорошо развита система развития детско-юношеского футбола, игроки школ выходят в большом количестве, многие из них попадают в ведущие европейские клубы, оттуда - в национальную сборную. Отсюда вывод, что пока мы не в полной мере будем заниматься развитием детско-юношеского футбола с привлечением профессиональных людей, то не сможем рассчитывать на сдвиги в этом направлении".

Сборная России в шестой раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы и в пятый раз не сумела выйти в плей-офф. В 2008 году россияне дошли до полуфинала турнира.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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