Газзаев: тренеры должны тщательно проанализировать выступление сборной России на Евро

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу должен сделать тщательный анализ выступления команды на чемпионате Европы в целом и каждого игрока в отдельности. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

В среду технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро неудовлетворительной. Национальная команда завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Россияне одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпели два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта России Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков признали результат команды неудовлетворительным.

"Безусловно, нет результата, конечно, неудовлетворительно, - сказал Газзаев. - Заняли последнее место в группе, задача была не выполнена, конечно, неудовлетворительная работа и результат, согласен с решением технического комитета РФС, оно правильное. Причины такого результаты были на лицо, потому что команда не показала той игры, которую показала на чемпионате мира 2018 года (россияне вышли в четвертьфинал турнира - прим. ТАСС). Тренеры должны подробнейшим образом, тщательно проанализировать выступление команды на чемпионате Европы в целом и каждого игрока в отдельности, сделать правильные выводы".

Сборная России в шестой раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы и в пятый раз не сумела выйти в плей-офф. В 2008 году россияне дошли до полуфинала турнира.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.