{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Газзаев: тренеры должны тщательно проанализировать выступление сборной России на Евро

Национальная команда заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу должен сделать тщательный анализ выступления команды на чемпионате Европы в целом и каждого игрока в отдельности. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

На эту тему
Технический комитет РФС признал работу Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной
Технический комитет РФС признал работу Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной

В среду технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро неудовлетворительной. Национальная команда завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Россияне одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпели два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта России Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков признали результат команды неудовлетворительным.

"Безусловно, нет результата, конечно, неудовлетворительно, - сказал Газзаев. - Заняли последнее место в группе, задача была не выполнена, конечно, неудовлетворительная работа и результат, согласен с решением технического комитета РФС, оно правильное. Причины такого результаты были на лицо, потому что команда не показала той игры, которую показала на чемпионате мира 2018 года (россияне вышли в четвертьфинал турнира - прим. ТАСС). Тренеры должны подробнейшим образом, тщательно проанализировать выступление команды на чемпионате Европы в целом и каждого игрока в отдельности, сделать правильные выводы".

Сборная России в шестой раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы и в пятый раз не сумела выйти в плей-офф. В 2008 году россияне дошли до полуфинала турнира.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

Теги
Газзаев, Валерий ГеоргиевичЧерчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020
Олимпиада в Токио
Великая: предложение стать знаменосцем команды России на Играх является огромной честью
Во вторник исполком Олимпийского комитета России рекомендовал сделать знаменосцами на Олимпиаде в Токио чемпионов Игр Великую и волейболиста Максима Михайлова
Великая: предложение стать знаменосцем команды России на Играх является огромной честью
Читать полностью