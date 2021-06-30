Ребров: футболисты "Спартака" привыкают к требованиям нового главного тренера

ТАСС, 30 июня. Футболисты "Спартака" уже начали привыкать к изменениям, которые вносит новый главный тренер Руй Витория в схему игры. Об этом сообщил вратарь красно-белых Артем Ребров, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Во вторник "Спартак" на тренировочных сборах в Австрии со счетом 1:2 проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в первом матче под руководством Витории.

"Думаю, уже видели, что будут какие-то изменения по схеме. Если сравнивать, то у каждого свой тренировочный процесс, - сказал Ребров. - Опять же каждый тренер, каждый человек индивидуален, он разный и видит футбол по-своему. Поэтому привыкаем, осваиваемся, тренируемся".

24 мая "Спартак" объявил о заключении контракта на два года с 51-летним Виторией. Ранее команду возглавлял немец Доменико Тедеско. По итогам сезона-2020/21 "Спартак" занял второе место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Сбор красно-белых проходит на юге Австрии и завершится 5 июля.