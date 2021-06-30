Великая: предложение стать знаменосцем команды России на Играх является огромной честью

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая заявила, что предложение стать знаменосцем российской команды на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио является для нее огромной честью. Об этом она рассказала ТАСС.

По итогам исполкома Олимпийского комитета России российской делегации на Олимпиаде в Токио было рекомендовано сделать знаменосцами чемпионов Игр Великую и волейболиста Максима Михайлова.

"Новость о том, что мне предложено стать знаменосцем российской команды, стала большим сюрпризом - это доверие, это огромная честь - представлять свою страну, свой народ на предстоящих Олимпийских играх. Я готова с гордо поднятой головой нести флаг Олимпийского комитета России - организации, которая так много сделала, чтобы мы могли выступать на этой непростой Олимпиаде, которая сделала для этого все возможное, - сказала Великая. - Перед Играми в Лондоне, помню, думала - как же выбирают знаменосца, это ведь так сложно. И сейчас, когда мне доверена эта честь, я очень рада и горда, меня это по-настоящему вдохновляет".

"Слышала: кто несет флаг на церемонии открытия, Олимпиаду обычно не выигрывает. Но я не суеверна и постараюсь развеять этот миф. Спортсмен должен верить в свои силы, добиваясь результата старанием, своим мастерством. В нашей сборной, которая представляет многомиллионную Россию, много титулованных спортсменов, много олимпийских чемпионов, и здорово, что впервые на Играх будет возможность увидеть двух знаменосцев от одной страны", - отметила олимпийская чемпионка 2016 года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.