Путин призвал подумать о кадровых решениях в сборных России по хоккею и футболу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Поражения сборных России по хоккею и футболу показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

"Спорт есть спорт. В спорте есть триумфы, поражения, неудачи, - сказал Путин. - То, что и сборная по хоккею не отличилась, и по футболу - факт, который не может остаться незамеченным. Нужно подумать, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать о том, что можно изменить сейчас в кадровой составляющей и в футболе, и в хоккее, но не посылая голову пеплом и рассчитывая на лучшее - у нас, безусловно, потенциал очень хороший".

Сборная России по хоккею дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где уступила будущему победителю команде Канады со счетом 1:2 в овертайме. Сборная России по футболу на текущем чемпионате Европы не сумела выйти в плей-офф, заняв с тремя очками последнее, четвертое место в таблице группы В и потерпев два разгромных поражения. На данный момент сборную России по хоккею возглавляет Валерий Брагин, по футболу - Станислав Черчесов.