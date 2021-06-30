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Евро-2020
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Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за неудачную игру россиян на Евро

Сборная России не сумела выйти из группы, заняв четвертое место
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что не снимает с себя ответственности за неудачное выступление национальной команды на чемпионате Европы. Об этом он сообщил журналистам.

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В среду технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной. Национальная команда завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Россияне одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпели два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков признали результат команды неудовлетворительным.

"Сегодня наш тренерский штаб представил отчет по выступлению сборной России на чемпионате Европы, - сказал Черчесов. - Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру - функциональную, тактическую, психологическую - и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро. Разговор получился профессиональным, вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно".

"Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной. Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось, при этом ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают, но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества", - добавил Черчесов.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда на Кубке конфедераций 2017 года не смогла выйти в плей-офф, заняв третье место в группе. На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. 

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