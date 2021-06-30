Президент МОК прибудет в Японию 8 июля за две недели до Олимпиады

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибудет в Японию 8 июля в преддверии Игр в Токио, которые начнутся 23 июля. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МОК.

Перед этим он пройдет вакцинацию от коронавируса. Во время пребывания в Японии Бах будет соблюдать все необходимые ограничения и правила поведения, установленные организаторами Олимпиады.

Отмечается, что официальная программа его визита, включая встречи с представителями прибывающих делегаций, начнется 12 июля. На 16 июля у президента МОК, в частности, запланирована поездка в Хиросиму, пострадавшую от атомной бомбардировки. Вице-президент МОК Джон Коутс, уже находящийся в Японии, в этот же день посетит Нагасаки, который стал вторым городом Японии, подвергшимся ядерному удару США.

Визиты руководства комитета в эти города совпадут с началом нынешнего олимпийского перемирия, которое должно будет действовать с 16 июля по 12 сентября. Традиция заключения перемирия на время спортивных состязаний зародилась в Древней Греции в VIII веке до н. э., она давала возможность спортсменам безопасно прибыть к месту состязаний, а затем вернуться домой. В 1992 году с призывом соблюдать олимпийское перемирие выступил МОК. Спустя год эту инициативу поддержала Генеральная ассамблея ООН, принявшая резолюцию 48/11.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.