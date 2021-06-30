В Госдуме высказали недовольство решением техкома РФС по Черчесову

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Решение технического комитета Российского футбольного союза (РФС) не показало анализа после неудачи сборной России на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

В среду технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу тренерского штаба на чемпионате Европы. Черчесов продолжит работу в сборной.

"Я не удовлетворен решением технического комитета РФС, мне непонятно, кто в результате понес наказание за качество игры нашей сборной, - сказал Пайкин. - Выводы из поражения нашей сборной по футболу лежат в двух плоскостях - организационной и моральной. С организационной точки зрения проблема в том, что нет скамейки запасных, она катастрофически мала. И этот упрек следует адресовать РФС: национальная политика в области футбола в зоне их ответственности, после каждого поражения специалисты критикуют правила привлечения легионеров, а надо бы критиковать систему подготовки отечественных спортсменов".

"Ведь все великие футболисты прошлого у нас вышли из детских спортивных секций, но в последние годы нашим руководителям ведущих футбольных клубов было приятнее летать в Барселону и Милан, высматривая будущих легионеров, а не в Тамбов и Челябинск в поиске талантливых ребят, - продолжил парламентарий. - Теперь о моральной стороне - из решения технического комитета РФС мне неясно, что же в результате мы будем менять. Создается ощущение, что для галочки собрались, поговорили, а чем все закончилось? Мне кажется, после такого поражения следует честно признать ошибки - кадровые, стратегические, тактические - и предложить конкретные меры по исправлению ситуации, этого, думаю, ждут миллионы российских болельщиков".

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Россияне одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпели два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).