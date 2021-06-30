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Футбол в России

Чемпион России по футболу Игнатьев перешел из "Локомотива" в "Рубин"

Казанский клуб подписал однолетний контракт с 34-летним полузащитником
Владислав Игнатьев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Владислав Игнатьев
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 30 июня. Чемпион России по футболу сезона-2017/18 в составе московского "Локомотива" Владислав Игнатьев на правах свободного агента стал игроком казанского "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

Соглашение с 34-летним футболистом рассчитано на один сезон.

Последние пять сезонов Игнатьев выступал за "Локомотив", в составе которого стал чемпионом страны, дважды обладателем Кубка России и победителем Суперкубка России. В завершившемся чемпионате Игнатьев провел 16 матчей, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.

До перехода в "Локомотив" Игнатьев выступал за "Кубань", "Краснодар", "Крылья Советов", "Камаз" и "Нефтехимик". В составе сборной России футболист провел пять матчей.

"Локомотив" по итогам сезона-2020/21 занял третье место в чемпионате России и стал обладателем кубка страны, что позволит железнодорожникам сыграть в групповом этапе Лиги Европы. "Рубин" стал четвертым и завоевал право выступить в квалификации Лиги конференций.

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