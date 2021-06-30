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Мировой футбол

Бывший футболист "Спартака" и "Рубина" Боккетти объявил о завершении карьеры

Последним клубом итальянского защитника стала "Пескара"
Сальваторе Боккетти Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сальваторе Боккетти
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 июня. Бывший футболист московского "Спартака" и казанского "Рубина" итальянец Сальваторе Боккетти принял решение завершить карьеру. Об этом защитник сообщил в Instagram.

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"Я хочу объявить, что на этом моя футбольная карьера заканчивается, и воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить все команды и людей, с которыми я разделил главные моменты, - написал 34-летний Боккетти. - Это было необыкновенное путешествие, которое позволило мне познакомиться со многими людьми и реализовать мечты, которые у меня были с детства, такие как игра за значимые команды, но прежде всего - за сборную Италии".

В прошедшем сезоне Боккетти играл за "Пескару", выступавшую во втором по силе дивизионе чемпионата Италии.

Защитник выступал за "Рубин" с 2010 по 2013 год. В составе казанского клуба Боккетти в 2012 году выиграл Кубок и Суперкубок России. В московском "Спартаке" итальянец играл с 2013 по 2019 год. Вместе с командой он в 2017 году стал чемпионом и обладателем суперкубка страны.

Также футболист выступал за итальянские "Верону", "Милан", "Дженоа", "Фрозиноне", "Виртус Ланчано" и "Асколи". В составе сборной Италии Боккетти провел пять матчей.

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