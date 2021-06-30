Бывший футболист "Спартака" и "Рубина" Боккетти объявил о завершении карьеры

"Я хочу объявить, что на этом моя футбольная карьера заканчивается, и воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить все команды и людей, с которыми я разделил главные моменты, - написал 34-летний Боккетти. - Это было необыкновенное путешествие, которое позволило мне познакомиться со многими людьми и реализовать мечты, которые у меня были с детства, такие как игра за значимые команды, но прежде всего - за сборную Италии".

В прошедшем сезоне Боккетти играл за "Пескару", выступавшую во втором по силе дивизионе чемпионата Италии.

Защитник выступал за "Рубин" с 2010 по 2013 год. В составе казанского клуба Боккетти в 2012 году выиграл Кубок и Суперкубок России. В московском "Спартаке" итальянец играл с 2013 по 2019 год. Вместе с командой он в 2017 году стал чемпионом и обладателем суперкубка страны.

Также футболист выступал за итальянские "Верону", "Милан", "Дженоа", "Фрозиноне", "Виртус Ланчано" и "Асколи". В составе сборной Италии Боккетти провел пять матчей.